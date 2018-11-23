شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب من قرية الروضة: التنمية خيار مهم لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رجل الأعمال حسن راتب، عن تقديره لما تم من جهود للدولة على أرض الروضة بشمال سيناء، مضيفًا أنه جاء هذا العام ليشارك ذوى الشهداء والمصابين مرور عام على أفجع كارثة شهدتها أرض سيناء.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ما يحدث على أرض الروضة من إنجازات للدولة يؤكد أن التنمية خيار مهم لمواجهة الإرهاب.
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