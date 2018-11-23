شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تفعيل بروتوكول التعاون مع "القومى لشئون الإعاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدمًا من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى؛ والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الإعاقة العالمي في 4 ديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر تنظيم عدد من الأنشطة الخاصة بالمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات والمعاهد المصرية، على أن يتم افتتاحها عن طريق الفيديو كونفرنس من إحدى الجامعات، وكذلك الإعلان عن مسابقة في "الأدوات المساعدة للمعاقين ومجالات الاتصال والبرمجيات" تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي، فضلا عن إقامة معرض للاختراعات والابتكارات ومشاريع التخرج المقدمة بمعهد إعداد القادة، وأنه من المقرر إعلان النتيجة فى 24 أبريل القادم.



ولفت التقرير إلى تنظيم معهد إعداد القادة فعاليات إطلاق حملة لاستكمال إنشاء مراكز التميز لذوي الاحتياجات الخاصة بكل جامعة على غرار مركزى جامعة حلوان والمنيا، وكذا تنظيم مسابقة بين الجامعات المصرية حول مدى توفير كل منها للخدمات الخاصة بذوى الإعاقة بناء علي تقارير المتابعة التى تمت أثناء مسابقة "أفضل جامعة" التى نظمتها الوزارة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.



من ناحية أخرى، أعلن د.طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة والمشرف العام علي معهد إعداد القادة عن انطلاق الدورة الكشفية لجوالي المعاهد العليا اعتبارا من 23 نوفمبر الجارى بمشاركة (450 طالبا) وتشمل جميع الأنشطة الكشفية( فنية، ثقافية، كشفية، رياضية، دينية) وتستمر حتى 29 نوفمبرالجاري، وكذلك من المقرر أن تبدأ الدورة الإرشادية لجوالات المعاهد خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى حتى 4 ديسمبر المقبل في نفس المسابقات بمشاركة (250 طالبة).