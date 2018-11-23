شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .."معلومات الوزراء" يعلن تطور صافى احتياطى النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوحراف عن تطور صافى احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري لـ 44.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2018 " بصفة مبدئية". وكان المركز قد أعلن في وقت سابق انخفاض نسبة الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي فى يونيو 2018 ، مقابل 108% من الناتج في يونيو العام السابق.

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