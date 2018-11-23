أخبار مصر | مفتي الجمهورية يدعو للتعاون الدولي لاستئصال جذور الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية يدعو للتعاون الدولي لاستئصال جذور الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقر القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق بمنطقة "أوراكزاي السفلى" القبلية الواقعة شمال غربي البلاد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان،اليوم الجمعة، رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق.

وجدد مفتي الجمهورية، دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق ، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء .

وتوجه المفتي، بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

