أخبار مصر | "مصر الخير" تسلم شهادة رفع كفاءة 3 مدارس بقرية الروضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر الخير" تسلم شهادة رفع كفاءة 3 مدارس بقرية الروضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت مؤسسة مصر الخير، في افتتاح عدد من أعمال التنمية وتسليم عدد من البيوت لأهالي شهداء قرية الروضة، في ذكري أحداث القرية التي داهمها الإرهاب شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، وبحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأشاد محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالدور المبذول من قبل جميع مؤسسات الدولة، في تنمية قرية الروضة، وتقديم يد العون لأهاليها، لافتا إلى أن جميع مؤسسات الدولة متمثلة في القطاع الحكومي، ومؤسسات المجتمع المدني، في مقدمتها، مؤسسة مصر الخير، الأورمان، بنك الطعام، تعاونت من أجل تنمية قرية الروضة، وما جاورها، لتوفير فرص للعيش والرزق لهم، حيث تعاون الجميع على تفجير ينابيع الخير، وعمل الجميع في تناغم لتجفيف دموع أهالي الروضة.

وأشار، إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت على تخصيص المبالغ اللازمة لرفع كفاءة 100 منزل، متعهدا بتنفيذ جميع الملاحظات لرفع الكفاءة، وبحث جميع مطالب أهالي القرية مع المسئولين.

وسلم اللواء محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، رئيس قطاع تنمية شمال سيناء المؤسسة، حسن عزاره، مدير مدرسة الروضة الإعدادية، شهادة رفع كفاءة 3 مدارس بقرية الروضة، كما زار معرض المؤسسة للمنتجات اليدوية المصنوعة بأيادي القرية، والذي افتتحه كل من وزيري التنمية المحلية ووزير الأوقاف.

وقال اللواء محسن محجوب، إن المؤسسة تسعى إلى التنمية الشاملة في سيناء، فقد كانت أول مؤسسة تتواجد في قرية الروضة، فور وقوع الحادث الإرهابي، مشيرا إلى أن المؤسسة دخلت جميع القطاعات في قرية الروضة، وغيرها من قرى شمال سيناء، هادفة التنمية المتكاملة، حيث رفع كفاءة المنازل والمدارس، وتوفير فرص عمل للأسر والسيدات، عبر إقامة عدد من المشروعات الصغيرة لهم، وتعويض أهالي الشهداء.

وتابع "محجوب"، أن المؤسسة عضو في لجنة إزالة آثار الاعتداء على الروضة، برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشكلت عقب الحادث مباشرة، وسعت المؤسسة من خلال مشاركتها إلى إعداد تصور لرفع كفاءة المياه والصرف الصحي، في الروضة وما جاورها من قرى شمال سيناء، هادفة بذلك التنمية الشاملة هناك.

وأوضح، أن المؤسسة مستمرة في دورها في التنمية المستدامة داخل سيناء، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة حتي يتحقق الهدف الأسمى وهو تعمير سيناء بالكامل.

