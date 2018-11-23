أخبار مصر | "العامري": وزير الزراعة ونائبه اعتذرا عن حضور أكبر عمومية لـ"البيطريين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العامري": وزير الزراعة ونائبه اعتذرا عن حضور أكبر عمومية لـ"البيطريين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، إن هذه العمومية تعد الأكبر في تاريخ النقابة، وهو دليل على أن الطب البيطري حي وسيظل قوي، مؤكدًا على أنه لا يترك مشكلة للأطباء البيطريين إلا وسيتم وضع حلول لها.

وأكد أنه تم دعوة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية والحيوانية، والدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعمداء الكليات والمعاهد، ولم يحضر أحد منهم أكبر جمعية عمومية في تاريخ النقابة.

وأوضح "العامري" أنه لم نأتٍ بكلام دعاية انتخابية ومن سيتكلم هو الطب البيطري اليوم، وتواصلت مع الجهات المسئولة في مشاكل الطب والطبيب البيطري ولم يهتم أحد، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية الطارئة هي حالة احتقان والحضور يسجل هذه الرسالة ويوجهها للمسئولين.