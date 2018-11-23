أخبار مصر | "العصار" و"توفيق" يناقشان سبل التعاون مع شركة صينية في تصنيع إطارات السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" و"توفيق" يناقشان سبل التعاون مع شركة صينية في تصنيع إطارات السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ووفد من شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط (CNRC)، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي؛ لبحث إمكانية التعاون المشترك.

وأكد "العصار" خلال اللقاء على التعاون الدائم بين الوزارة وشركات قطاع الأعمال من خلال تبادل ونقل المعرفة والتكنولوجيا مع الشركات المماثلة بالإنتاج الحربي لتحقيق التكامل من أجل النهوض بالصناعة الوطنية.

واستعرض الإمكانيات المتاحة لمصانع وشركات الإنتاج الحربي وما تمتلكه من خبرات وإمكانيات، موضحًا أن شركات الانتاج الحربي بإمكانيتها التكنولجية والبشرية يمكنها أن تشارك في المقترح الذي تم عرضه بإقامة شراكة بين شركة قطاع الأعمال العاملة في مجال انتاج الإطارات والشركة الصينية؛ لإنتاج أنواع من الإطارات لا يتم انتاجها بمصر مع تصديرها للدول المحيطة.

كما تم الاتفاق مع الشركة الصينية علي التعاون في مجال منتجات شركات الانتاج الحربي من الكيماويات وذلك لتطوير المنتجات الكيماوية والبويات بشركات الإنتاج الحربي.

وأعرب عن رغبة الإنتاج الحربي فى الاستفادة من خبرات شركة (CNRC) الصينية فى مجال تصنيع إطارات السيارات الملاكى – الأتوبيسات – الشاحنات – الجرارات الزراعية - المعدات - السيور الناقلة لما لها من خبرات تكنولوجية هائلة في هذا المجال، وبما يخدم تطوير صناعة الشاحنات والجرارات الزراعية والمعدات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي، إلى جانب توطين صناعة الإطارات محلياً وسد إحتياجات السوق المصرى منها بما يوفر العملة الصعبة ويخدم الإقتصاد الوطنى للبلاد.

ومن ناحيته، لفت "توفيق" إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تحقيق التكامل بين الشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام والتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع إحدى الشركات العالمية للتوسع في تصنيع إطارات الجرارات الزراعية بمقاسات متعددة من خلال شركة النقل والهندسة التابعة لها بما يخدم احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للخارج.

وأبدى تقديره لدور وزارة الإنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية من خلال استقدام أحدث سبل التكنولوجيا المتطورة وتزويد شركاتها التابعة لها لتصنيع منتجات عديدة يتم استيرادها من الخارج من أجل توفيرها محلياً لدعم اقتصاد البلاد.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي قيام وفد فني من الشركة الصينية بزيارة شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الاطارات وشركات الإنتاج الحربي للاطلاع علي الامكانيات المتوفرة بها وتحديد أوجه التعاون.