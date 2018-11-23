أخبار مصر | لأول مرة بمصر.. انطلاق أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية من 3-5 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة بمصر.. انطلاق أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية من 3-5 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، بمصر، في الفترة من 3-5 ديسمبر القادم، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، للمرة الأولى فى مصر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعتبر المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال انظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية للتباحث بشكل معمق فى آخر التطورات التكنولوجية الصناعية وشئون التسليح العسكرى لمنطقة الشرق الأوسط.

ويضم المعرض المكون من 3 صالات عرض كبيرة فى مركز مصر للمعارض الدولية أكثر من 316 شركة عارضة الذين يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم ، هذا بالإضافة إلى أكبر مصنعى وموردى أحدث الأجهزة والأسلحة التى تتمتع بتقنيات متطورة وعالية الجودة كما يشمل المعرض أجنحة دولية تمثل 21 دولة من حول العالم ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 من كبار الزوار العسكريين والممثلين الصناعيين على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض ويقوم على رعاية المعرض 15 شركة عالمية ومحلية.

ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية من أهم المعارض على المستوى الأقليمى والعالمى حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم ، كما يستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصرى فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية والتى تعتبر جزء من خطة مصر فى مكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التى تهدد أمن الدولة بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول".

فضلاً عن تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التى تدعم التسليح ضد الإرهاب.

وتمثل مصر موقعاً ممتازاً لإنشاء معرض إيديكس 2018 الذي يعرض أحدث التطورات العالمية لأنظمة التسليح الجوي والبري والبحري، كما يوفر المعرض فرصة هامة لطرح إسهامات الشركات المصرية فى تعزيز الإنتاج لسلاسل توريد الأسلحة والأنظمة الدفاعية حول العالم ، مما يقوى مكانة مصر بين الدول العالمية الرائدة فى مجال التسليح والصناعات العسكرية والدفاعية.