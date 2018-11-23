أخبار مصر | الرئيس السيسي يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية "صور وفيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية "صور وفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم تطورات الأعمال فى مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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