أخبار مصر | عاجل.. السيسي يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر "فيس بوك"، أن السيسي تفقد كذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الادارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

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