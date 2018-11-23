أخبار مصر | خالد العناني: زودنا التعليم بأطلس لآثار مصر في القاهرة والجيزة (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد العناني: زودنا التعليم بأطلس لآثار مصر في القاهرة والجيزة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة زودت وزارة التربية والتعليم، بأطلس للأطفال عن آثار القاهرة والجيزة.

وأشار في تصريحات له، إلى أن الأطلس عبارة عن شرح مبسط للأطفال عن آثار محافظتي القاهرة والجيزة بشكل يتناسب مع المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي.

وأضاف أن الأطلس يهدف لربط الطفل منذ الصغر بالآثار والتي تعتبر أحد أبرز علامات الانتماء لمصر، حب الآثاروالتراث وفهمها والحفاظ عليها.

وجاء ذلك على هامش زيارة الدكتور خالد العناني لمدينة الأقصر اليوم وتفقده لماحف الأقصر أحد أهم معالم المدينة السياحية.