أخبار مصر | "العناني" يعلن ملامح الكشف الأثري غدا في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يعلن ملامح الكشف الأثري غدا في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن الملامح الأولى للكشف الأثري المزمع كشفه غدًا في البر الغربي بمدينة الأقصر بأنه في منطقة ذراع أبو النجا.

وأشار العناني إلى أن الكشف الأثري الجديد كشفًا كبيرًا وسيهم كل العاملين في مجال المصريات على مستوى العالم.

يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت منذ فترة عن ثلاثة كشرفات أثرية ستهز العالم منها كشف سقارة والذي كان عبارة عن مقبرة حيوانات محنطة والثاني في البر الغربي غدًا والكشوفات الثلاث بأيدي مصرية.