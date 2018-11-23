كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يعلن ملامح الكشف الأثري غدا في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن الملامح الأولى للكشف الأثري المزمع كشفه غدًا في البر الغربي بمدينة الأقصر بأنه في منطقة ذراع أبو النجا.
وأشار العناني إلى أن الكشف الأثري الجديد كشفًا كبيرًا وسيهم كل العاملين في مجال المصريات على مستوى العالم.
يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت منذ فترة عن ثلاثة كشرفات أثرية ستهز العالم منها كشف سقارة والذي كان عبارة عن مقبرة حيوانات محنطة والثاني في البر الغربي غدًا والكشوفات الثلاث بأيدي مصرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | "العناني" يعلن ملامح الكشف الأثري غدا في الأقصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .