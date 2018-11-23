مصر | "المصنع في البدروم".. ضبط طني مخللات متعفنة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصنع في البدروم".. ضبط طني مخللات متعفنة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
داهم ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مصنع مخللات غير مرخص، داخل عقار بدائرة قسم أول أكتوبر، وضبط داخله طني مخللات فاسدة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.
وكانت وردت للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، معلومات مفادها، قيام صاحب مصنع غير مرخص بدائرة قسم أول أكتوبر، بتجميع المخللات المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى مسببًا أضرارًا صحية لمتناوليها، ومحققا أرباحًا مادية.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية ومداهمة المصنع المشار إليه، وتبين أنه بالطابق الأرضي بأحد العقارات، بدائرة قسم أكتوبر، وبتفتيشه عثر بداخله 2 طن مخللات فاسدة ومنتهية الصلاحية وتفوح منها رائحة كريهة، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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