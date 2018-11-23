مصر | "مباحث التموين" تضبط طن ونصف دقيق مدعم داخل مخبز غير مرخص بالهرم

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط طن ونصف دقيق مدعم داخل مخبز غير مرخص بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكانت قد وردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها حيازة صاحب مخبز غير مرخص كميات كبيرة من الدقيق المدعم، داخل المخبز خاصته، وبيعه في السوق السوداء محققًا أرباح مادية طائلة بطريقة غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية من ضباط وأفراد الإدارة ومداهمة المخبز المشار إليه، وضبط داخله طن ونصف دقيق مدعم، وبمواجهة صاحب المخبز أقر بما توصلت إليه التحريات، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.