مصر | ضبط مدير سابق بشركة غزل ونسيج لاختلاسه 2.4 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير سابق بشركة غزل ونسيج لاختلاسه 2.4 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على مدير عام التحصيلات الأسبق بإحدى شركات الغزل والنسيج لاختلاسه 2.424 مليون جنيه بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "مجدي.ع.أ" سن 63 مدير عام التحصيلات الأسبق بإحدى شركات الغزل والنسيج، ومقيم بالقاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي في غضون الفترة من "عام 2007 وحتى عام 2017" ، والمنوط به استلام مستحقات الشركة لدى عملائها بموجب إيصالات توريد نقدية بقيمة المبالغ المالية المسددة منهم، وإيداعها بخزينة الشركة، واستلامه مبلغ (2,424 مليون جنيه) من ثلاثة عملاء للشركة، كجزء من المديونية المستحقة عليهم، نظير شرائهم لقطع أراضي مملوكة لها بمحافظات مختلفة واختلاسهم لنفسه، وامتنع عن توريدهم لجهة عمله دون وجه حق.

وتبين أنه في سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً امتنع عن قيد تلك المبالغ بدفتر الخزينة، فضلاً عن طباعته دفتر إيصالات توريد نقدية مطابق للدفتر الخاص بالشركة، وتمكن بموجبه من إدخال الغش والتدليس على عملائها، عقب منحهم إيصالات منه بقيمة المبالغ المسددة منهم لإيهامهم بتوريدها لخزينة الشركة "خلافاً للحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.