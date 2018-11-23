مصر | ضبط 3 سودانيين نصبوا على سائق تاكسي وأعطوه 50 دولارًا مقلدة بمدينة نصر "صور"

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وتعود الواقعة إثناء تواجد قوة أمنية من مباحث تأمين الفنادق والمعينين لتأمين محور فنادق سيتي ستارز، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تبلغ لهم من "صلاح.س"، 39 سنة، سائق بأنه منذ حوالي أسبوعين وحال سيره بالسيارة قيادته رقم "ع. ف. ر 974 " ماركة هيونداي فيرنا أجرة ـ تاكسي أمام مول سيتي ستارز استقل وبصحبته ثلاثة أشخاص "من ذوى البشرة السمراء " لتوصيلهم، وطلب منه أحدهم استبدال مبلغ 50 دولار أمريكي للعملة المصرية فقام بتسليمه مبلغ مالي 500 جنيه نظير العملات الأجنبية، وعقب انصرافهم اكتشف أن المبلغ المالي المُسلم إليه " مقلد " وبتاريخ اليوم تصادف مشاهدته للمشكو في حقهم حال تواجدهم أمام فندق هوليداي إن بمحور فنادق سيتي ستارز، فحضر للإبلاغ.
وتم بإرشاد المبلغ ضبط المتهمين وتبين انهم السودانيين الجنسية كل من "نعمان. م"، 22سنة، عامل، "سافيوس. ا"، 23سنة، عامل، "منتصر. خ"، 23سنة، طالب وعثر بحوزة المتهم الأول على عملة ورقية فئة 100 دولار أمريكي " مقلدة ".
وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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