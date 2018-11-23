مصر | مصدر: عقار بولاق المنهار "تحت الإنشاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: عقار بولاق المنهار "تحت الإنشاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن العقار المنهار بشارع الإيمان بمنطقة ترعة عبدالعال ببولاق الدكرور، لم يسفر عن حدوث أيه إصابات، موضحًا أنه تحت الإنشاء وخاليا من السكان.

وكشف المصدر ذاته لـ"الخليج 365"، عن سقوط السلم الداخلي لعقار تحت الإنشاء مكون من 13 طابقا، بسبب بناءه بطريقة خاطئة، مشيرًا إلى صاحب العقار قام ببناء أدوار إضافية عن عدد الأدوار المرخص له ببناءها، ما تسبب في حدوث تصدعات بالعقار.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بلاغا بسقوط السلم الداخلي لعقار تحت الإنشاء، بشارع الإيمان، بمنطقة ترعة عبدالعال، دائرة قسم بولاق الدكرور.

وانتقل رجال الحماية المدنية وقوة أمنية من قسم بولاق الدكرور، ورجال حي بولاق الدكرور، وبالفحص تبين بناء السلم بطريقة مخالفة، وبناء أدوار إضافية عن المرخص به، ما تسبب في سقوط السلم وحدوث هزة بالعقار.

وأثار ذلك الذعر بين أهالي العقارات المجاورة، ما دفعهم لترك منازلهم، والجلوس بالشارع خوفًا على أرواحهم، وتم إصدار قرار بإزالة عدد الأدوار المخالفة، وترميم العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.