شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة ومحافظ دمياط تتفقدان المزارع السمكية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، زياراتها الميدانية بالتوجه إلى محافظة دمياط، اليوم الجمعة، حيث استقبلتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبحثا أوجه التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة دمياط في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الخطوات العملية للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومناقشة موقف برنامج تحصين الماشية على مستوى المحافظة.

أعقب اللقاء قيام نائب وزير الزراعة ومحافظ دمياط بجولة تفقدية للمزارع السمكية بمحافظة دمياط للوقوف على آليات تطويرها واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستزراع السمكي.

وقامتا خلال الزيارة بلقاء بعض أصحاب المزارع السمكية بالمحافظة للوقوف على مشكلاتهم والسبل المختلفة لتطوير أدوات الإنتاج، وأكدتا دعم الوزارة والمحافظة لتطوير بحيرة المنزلة ورفع كفاءتها كجزء من المشروع القومى للنهوض بها وإعادتها لسابق عهدها.

وتفقدت محرز وعوض منفذ بيع الأسماك بأحد المزارع السمكية وأشادتا بتنوع الأصناف التي تنتجها المزارع مؤكدتين بذل كل الجهود لمضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلى والتصدير إلى الخارج.

بعدها توجهتا إلى منطقة الخياطة الواقعة على طريق عزبة البرج للوقوف على الأعمال الخاصة بفتحة قناة البط، حيث أن المشروع عبارة عن قناه تربط بين بحيرة المنزلة ونهر النيل المتصل بالبحر من ناحية قرية الخياطة بدمياط على طريق عزبة البرج بدمياط، والهدف منه هو تجديد وتحسين جودة المياه بمناطق الرطمة وطبل والخياطة وشط جريبة ببحيرة المنزلة بدمياط لزيادة انتاجية المزارع السمكية وتحسين بيئة الانتاج السمكي وزيادة الأسماك وتحسين بيئته بمناطق الصيد الحر.

ووجهت «محرز» بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال وقت قصير، كما وجهت بسرعة إنجاز الأعمال ببوغاز الصفارة لتحسين خواص البيئة المائية ببحيرة المنزلة.

وفي نهاية الزيارة التقت نائبة الوزير العاملين بمنطقة دمياط للثروة السمكية بمقر عملهم بمبنى المنطقة بشطا، حيث استمعت إلى المشروعات الخاصة بالثروة السمكية، وما تم رفعه من إحداثيات المزارع السمكية، كما تم عرض المشاكل والمعوقات التي يواجهونها.

محافظ دمياط يتفقد المزارع