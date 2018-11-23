شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد إنشاءات العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، المراحل الإنشائية للعاصمة الادارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأكد راضي أن الرئيس تفقد كذلك تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية. السيسي يتفقد إنشاءات العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس السيسي يتفقد إنشاءات العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس السيسي يتفقد إنشاءات العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس السيسي يتفقد إنشاءات العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس السيسي يتفقد إنشاءات العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس

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