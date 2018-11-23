شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم تطورات الأعمال فى مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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