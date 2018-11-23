شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يوجه بضرورة الحد من ظاهرة التكدس داخل وخارج مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى صباح اليوم الجمعة بجولة تفقدية مفاجئة بدأها بمبنى الركاب رقم 1 و 3 بمطار القاهرة الدولى تفقد خلالها صالات السفر والوصول وتابع تشغيل الرحلات الجوية وتأكد من انسيابية الحركة الجوية وانتظام الرحلات فى ظل عدم استقرار الاحوال الجوية التى تشهدها البلاد. وخلال الجولة أعطى الوزير بعض الملاحظات والتوجيهات حيث أوصى بالاهتمام بالنظافة العامة وخاصة مناطق الخدمات ومداخل ومخارج المطار ودورات المياه والعمل على تقديم كافة سبل الراحة للركاب وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم، كما وجه بضرورة الحد من ظاهرة التكدس داخل وخارج المطار مؤكدا على أهمية الاهتمام بالشكل الجمالى لمدخل المطار. وأكد المصرى على التنسيق والتعاون المستمر مع جميع الأجهزة المعنية بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للسادة الركاب.

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