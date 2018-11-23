شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تفتتح معرض «عقارات مصر» بلندن غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في أضخم معرض في أوروبا «عقارات مصر»، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، وشركة «سبكترم» للاستشارات، في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يقام في قاعة إكسل شرق لندن، بمشاركة الدكتورة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

ويضم المعرض كافة المشروعات القومية في مجال الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية، وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المعرض يعد نافذة جديدة للترويج عن السوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصري بالخارج، التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع فيها، ويعمل عليها المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما يؤكد أهمية المعرض ويزيد من قوته ومميزاته، حيث يعد فرصة جيدة بهدف تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقالت «مكرم»: إن «المعرض يحظى باهتمام ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج المتكررة بطرح وحدات لهم في المشروعات السكنية الجديدة، حيث يشهد المعرض أكبر مساحة عرض لمشروعات وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومختلف المشروعات الإسكانية القومية، في تلبية لحلم المصري المغترب بتملك وحدة في وطنه تربط أبناءه بجذورهم، فالمصري مهما طالت به الغربة تزال العودة لبلاده رغبة ملحة، ويسعى مع كل فرصة لأن يمتلك أرضا أو مسكنا في بلده الأم حتى يعود إليه في يوم من الأيام، كذلك حرصه الشديد على ربط أبنائه بوطنه، ويمثل المسكن عاملا هاما في ذلك».

كما وجهت الوزيرة الدعوة للمصريين بالخارج للمشاركة في المعرض والاستفادة من وجود كبرى الشركات العقارية، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج بتملك وحدات في وطنهم الأم.

ودعت الوزيرة المصريين المقيمين بلندن لزيارة المعرض الذي سيكون بمثابة فرصة استثنائية لهم لمشاهدة مدى التطور العمراني المبهر الذي حققته مصر في السنوات القليلة الماضية والذي يعتبر إنجازا بكل المقاييس، مشيرة إلى أنها تسعد بلقائهم طوال أيام المعرض الذي يهدف إلى دعم رؤية الدولة في تصدير العقار وخلق مجتمعات عمرانية متميزة قادرة على المنافسة الخارجية، موضحة أنه سيلقى قبول لدى المصريين المقيمين بالخارج ويشعرهم بالفخر أن لدى بلدهم منتجا قويا ينافس دول العالم ويعكس الصورة الحضارية لمصر الجديدة التي تتبنى خلق مشروعات تنموية عملاقة تدعم رؤية مصر ٢٠٣٠.