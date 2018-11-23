شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» تحذر مواطنيها من سقوط الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر مركز عمليات البحر الأحمر من سقوط الأمطار الغزيرة على مدن المحافظة اليوم الجمعة، وذلك بناء على الإشارة الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.
وأصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم ورفع درجة الاستعداد.
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