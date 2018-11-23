شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يدين بشدة الهجمات الإرهابية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقر القنصلية الصينية فى مدينة كراتشى الباكستانية، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق بمنطقة «أوراكزاي السفلي» القبلية الواقعة شمال غربي البلاد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأكد مفتي الجمهورية، فى بيانه الذى أصدره، اليوم الجمعة، رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.