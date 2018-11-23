شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل السعودية»: لا جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أنه لا يجوز خصم أية مبالغ من مستحقات العامل أو توقيع جزاء تأديبي لأمر ارتكب خارج مكان العمل وليس له علاقة بالعمل أو صاحبة.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية شدد على أنه وفقا لنظام العمل بالمملكة، لا يجور-أيضا- محاسبة العامل على مخالفة مضي على كشفها أكثر من شهر «بأثر رجعي»، منوها إلى أنه يجب إبلاغ العامل بما نسب إليه من مخالفات أو استجوابه قبل توقيع أية جزاءات أو خصومات مالية.