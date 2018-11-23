شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر ترفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية والسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل في كافة المرافق الحيوية على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة، وذلك استعداداً لأية تغيرات وتقلبات مناخية محتملة أو عواصف ترابية.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ، موضحاً أن غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة تواصل أعمالها على مدار اليوم، عبر المتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي أزمات محتملة، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة المستمرة أيضاً مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للاطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أي تهديدات مناخية محتملة.

كما أعطى «الهم» تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفات والتعديات الموجودة بمسارات ومخرات السيول بمركزى الطود وإسنا جنوبى الأقصر، موضحاً انه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة أخطار السيول من خلال تطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، حيث تم وضع خطة شاملة لحماية المحافظة ووقايتها تحسباً لهطول الأمطار التي قد ينتج عنها سيول خاصة.