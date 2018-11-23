شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: عودة 920 عاملاً بـ«سيجما» للعمل بالاتفاق مع إدارة الشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أنه استأنف 920 عاملا بشركة سيجما للصناعات الدوائية العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد نجاح وزارة القوي العاملة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالمنوفية، في إنهاء توقف العاملين عن العمل وانتظامهم فيه، بعد تقريب وجهات النظر بينهم وإدارة الشركة، بصرف مرتبات 800 عامل، ومتبقي 120 عاملا سوف يصرفون مرتباتهم الأحد المقبل.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن وكيل الوزارة عفيفي محمد عفيفي، مدير المديرية، أوضح أن مفتشي العمل بمنطقة قويسنا انتقلوا إلى مقر الشركة والالتقاء مع إداراتها وممثلي العمال، حيث تم الاتفاق علي صرف المرتبات لحوالي 800 عامل من خلال البنوك المتاح منها صرف مرتباتهم، ومتبقي حوالي 120 عاملا سيتم صرفها الأحد المقبل.

وأكد «عفيفي» أن الأوضاع بالشركة هادئة ومستقرة ولا توجد مشاكل، بعد إنهاء التوقف عن العمل وانتظامه، وتعمل الشركة بكامل طاقتها.