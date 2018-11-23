شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الدقهلية.. وتوقف الصيد ببحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هطلت أمطار غزيرة على محافظة الدقهلية، منذ مساء الخميس حتى صباح الجمعة، مما تسبب في غرق الشوارع بالمياه وتأثرت الطرق الترابية بشكل كبير خاصة في القري والعزب.

وأكد أهالي العزب الحدودية في دكرنس وشربين وتمي الأمديد، أن الطرق المؤدية إليهم تحولت إلى برك طينية مما تسبب في توقف الحركة تماما على تلك الطرق.

ووزعت رئاسة مركز المنصورة دليل إرشادات في حال سقوط الأمطار والإجراءات الواجب اتباعها على المواطن حتى لا يتعرض للخطر.

وعلى الصعيد نفسه توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب شدة الرياح والأمطار الشديدة التي منعت خروج المراكب للبحيرة.