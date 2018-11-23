شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحيل الأطباء المتغيبين بمستشفى بولاق الدكرور للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إحالة الأطباء المتغيبين بمستشفى بولاق الدكرور إلى النيابة الإدارية لتغيبهم عن العمل بدون تقديم إذن أو عذر قانوني مما قد يؤثر بالسلب على تقديم الرعاية الصحية للمرضى ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال «راشد» إن مستشفيات المحافظة تعانى من نقص عدد الأطباء فمن غير المقبول أن يتغيب عدد كبير من الأطباء داخل مستشفى في الوقت الذي يتوافد عليها الآلاف من المرضى يومياً طلباً للعلاج فضلاً عن تراجع مستوى النظافة وعدم وجود أمن داخلي، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار ذلك مستقبلا، مشددا على ضرورة عدم مغادرة أي طبيب أو ممرض أو صيدلي أو فني للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية المقررة له مع توفير نبوتجيات للعمل في الفترات المسائية.

تصريحات المحافظ جاءت أثناء مروره المفاجئ بمفرده داخل مستشفى بولاق الدكرور، حيث لاحظ «راشد» وجود عجز في بعض التخصصات بالمستشفى في ظل وجود إقبال كبير من المواطنين على العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 2 مليون جنيه لتدعيم المبنى الإضافى ببولاق الدكرور تمهيداً لنقل بعض الأقسام إليه عقب تجهيزة من جانب وزارة الصحة، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة للعمل على تطوير المستشفى بشكل كامل للتخفيف عن كاهل المرضى من أهالى المنطقة المترددين على المستشفى.

وعقب الجولة التي قام بها المحافظ داخل مستشفى بولاق الدكرورن قام بتكليف الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ورئيس فرع التأمين الصحى بالجيزة للوقوف على السلبيات التي رصدها داخل المستشفى ووضع جدول زمنى محدد لتلافيها.