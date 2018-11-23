شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مرشحًا يتنافسون على رئاسة جامعة بنها.. والمقابلات الشخصية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد المقابلات الشخصية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها، الخميس المقبل، وذلك اعتبارا من العاشرة صباحاً بمقر المجلس.

ومن المقرر أن تقوم لجنة اختيار القيادات الجامعية، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، باختيار أفضل 3 مرشحين بالترتيب وفقاً للسيرة الذاتية والمقابلة الشخصية ورفع أسمائهم للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للاختيار من بينهم وصدور القرار الجمهوري بأي منهم لتولي المنصب.

ويتنافس على رئاسة جامعة بنها 20 مرشحا أبرزهم 7 عمداء وهم: الدكاترة السيد عبدالحميد عميد الحقوق، ومحمد السيد عميد كلية الطب البيطري السابق، ورجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا، ومحمود مغربي عميد كلية الزراعة بمشتهر، هالة حلمي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وسامح محمد عميد الهندسة السابق، وجمال عبدالرحيم العميد السابق للطب البيطري، بالإضافة إلى 3 وكلاء كليات وهم :عصام حنفي وكيل كلية الحقوق، ومصطفى سليمان القائم بعمل وكيل كلية الطب، وهشام محمد وكيل كلية الهندسة، إلى جانب 3 رؤساء أقسام وهم نبيل عشري رئيس قسم الهندسة المعمارية، وعلاء السيد رئيس قسم الكيمياء، ومصطفى راشد رئيس قسم المحاسبة، فضلا عن الدكتور ياقوت السنوسي صاحب الخبرة الكبيرة في مجال الدفاع عن حقوق أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد القمري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن موعد المقابلات تم تأجيلها للخميس المقبل بدلا من الخميس الماضي بسبب سفر الدكتور رشدي زهران، عضو اللجنة، واعتذار الدكتور محمد غنيم عن الاستمرار في أعمال اللجنة، مشيرا إلى أن مقابلات الـ 20 مرشح ستتم في نفس اليوم.

وأضاف القمري أن اللجنة قررت فتح باب الترشح على منصب رئيس جامعتي قناة السويس والوادي الجديد اعتبارا من الأول من ديمسبر المقبل ولمدة 6 أيام بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين 6 ديمسبر، وتلقي الطعون يومي 8 و9 من نفس الشهر، واجتماع اللجنة للبت في الطعون وعلان القائمة النهائية للمرشحين 11 ديسمبر، واجتماع تقييم السيرة الذاتية في اليوم التالي مباشرة على أن تعقد المقابلات الشخصية للمرشحين على منصب رئيس جامعة الوادي الجديد 26 ديسمبر، والمرشحين على منصب رئيس جامعة قناة السويس في اليوم التالي.

وأوضح أنه لا تغيير في قواعد وآليات اختيار القيادات الجامعية في الوقت الحالي، وأن اللجنة تعمل وفقا للآليات والقواعد الجاري العمل بها منذ فترة دون أي مشكلات.