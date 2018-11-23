شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الأحوال الجوية يُغلق بوغاز وميناء الصيد بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء الأحوال الجوية فى غلق بوغاز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية، مما أدى لتوقف حركة الصيد من البحر الأبيض المتوسط.

وقرر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، انعقاد غرفة العمليات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لحين الإنتهاء من فترة عدم الإستقرار الجوى، وإعلان حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية من كهرباء وطرق وكبارى وتموين وإسعاف والحماية المدنية والصحة، والتنسيق مع جميع الوحدات المحلية بالمدن والتواصل معها على مدار 24 ساعة.

وشدد «أمنة» على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض محافظة البحيرة لموجة من الطقس السيئ مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة.، والتأكد من فاعلية معدات الحملة وسيارات كسح المياه تحسباً لهطول أمطار غزيرة.