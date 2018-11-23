شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تلتقى المذيع الأمريكى جرينبرج بعد الانتهاء من تصوير حلقة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع الصحفى والمذيع الأمريكي بيتر جرينبرج المذيع بشبكات CBS و PBS الأمريكية، جاء ذلك قبيل مغادرته القاهرة اليوم بعد انتهاء زيارته لمصر والتي استمرت لمدة أسبوع، استضافته خلالها وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه فى يونيو الماضى خلال لقاء جرينبرج مع الوزيرة بمكتبها بالوزارة.

يأتي ذلك فى إطار تصوير حلقة عن مصر من برنامجه "المحقق الجوال" Travel Detective، ويلقي خلال الحلقة الضوء على بعض الأماكن السياحية التى قد لا يعرفها السائحون في فقرة "الكنوز الخفية Hidden Gems" بالبرنامج

وخلال اللقاء أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بزيارة جرينبرج لمصر وتصويره حلقة عن الأماكن السياحية بها، والتي قد يكون بعضها غير معلوم بشكل كاف عند السائحين مما سيكون له مردود كبير في جذب الأنظار إلى هذه الأماكن، موضحة أن زيارته للمتحف المصرى الكبير تأتى في ضوء اهتمام الوزارة بالترويج للمتحف الذى سيتم افتتاحه عام 2020 تحت شعار GEM 2020 والذى سوف يكون هدية مصر للعالم.

كما أشارت الوزيرة إلى الزيارة التي نظمتها الوزارة منذ أيام لمجموعة من أشهر المدونين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر حيث نقلوا من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى تجربتهم السياحية التي عايشوها في مصر ليشاهدها ملايين المتابعين لهم، وذلك في إطار اتجاه الوزارة من خلال الحملة الترويجية الى التركيز على وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية في الترويج لمصر، خاصة وأنها أصبحت أكثر انتشارا في العالم ، وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.

ومن جانبه، أعرب بيتر جرينبرج عن سعادته بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال من جميع من قابلهم في مصر ، وانبهاره بالأماكن السياحية والاثرية التى زارها، خاصة ما شاهده فى المتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير.

وقام جرينبرج أيضا ببث حلقة من برنامجه الاذاعي الاسبوعي المعروف Peter Greenberg Worldwide Radio Show ، على الهواء مباشرة من القاهرة، استضاف خلالها مجموعة من الضيوف من المصريين منهم الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، والمغامر المصري عمر سمرة ، وحلمي السعيد صاحب الرقم القياسى فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية كأسرع متسابق دراجات يعبر أوروبا، كما استضاف مجموعة من الأجانب المقيمين في مصر، للتعرف على تجربتهم وانطباعاتهم أثناء تواجدهم في مصر، والذين أكدوا على عشقهم لمصر وأنهم يشعرون فيها بالامان وأنها بالنسبة لهم بلدهم الثاني.

وتم ترتيب بعض هذه اللقاءات بالتعاون مع وزارة السياحة في إطار حملة people 2 people التي تدعو من خلالها الوزارة العالم للتعرف الشعب المصري من خلال نماذج ناجحة ومبدعة من المصريين .

كما قامت الوزارة بترتيب برنامج زيارة جرينبرج والذي تضمن التصوير في عدد من المناطق السياحية من بينها الأهرامات، والمتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير ، والقاهرة التاريخية، بالاضافة الى أسوان ، ونويبع ، وسانت كاثرين، ومدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الترويج للمناطق السياحية وإبراز المقومات السياحية لكل منها وتعريف السائحين بها بشكل أكبر.

و يعد جرينبرج من أهم الكتاب السياحيين في الولايات المتحدة الامريكية، وواحدا من أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا ، حيث يتابعه الملايين من المشاهدين حول العالم، وهو حائز على جائزة ايمي Emmy عن العديد من أعماله، ووصفته مجلة Travel weekly أنه واحدا من أكثر الشخصيات تأثيرا في مجال السفر والسياحة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة هذه الحلقة الخاصة عن مصر في الربع الأول من عام 2019.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط كانت قد سجلت حلقة مع بيتر جرينبرج من برنامجه الاذاعي من الجناح المصري على هامش مشاركتها في بورصة لندن الدولية للسياحة، والتي عقدت خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجاري، حيث قامت خلال الحلقة بعرض بعض ملامح الخطة الترويجية لمصر.