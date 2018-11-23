شكرا لقرائتكم خبر عن "كونى".. شعار "القومى للمرأة" للقضاء على العنف ضد النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "كونى"، يشارك المجلس القومى للمرأة، العالم احتفاله باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، حيث يطلق المجلس حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحمل هذا الشعار، وتبدأ من يوم 25 نوفمبر و حتى الـ 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.

وأكدت رئيسة المجلس ان قضية العنف ضد المرأة هى قضية عالمية تواجه النساء في مختلف انحاء العالم ، مشيرة ان مصر تقوم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة المشكلة الخطيرة التى تهدد أمن وسلامة واستقرار الاسرة المصرية ، مؤكدة ان المجلس يتظم هذا العام العديد من الفعاليات و الانشطة الثقافية والتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار ال16 يوم بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة وصندوق الامم المتحدة للسكان ، موضحة أن الحملة هذا العام تستهدف التركيز على طلبة وطالبات عدد من الجامعات المصرية بالقاهرة والمحافظات ، الى جانب طلبة المدارس المجتمعية لتوعيتهم بقضية مناهضة العنف ضد المراة ، حيث أن الشباب يمثلون مستقبل الوطن.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الحملة تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات بالجامعات منها تنظيم ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام بجامعة عين شمس ، وندوة حول "مناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة وأهمية دور الفنون والإبداع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، الى جانب تنظيم لقاء للجنة التعليم والتدريب بالمجلس مع طلبة كلية آداب جامعة المنيا لتوعيتهم بقضايا العنف ، ولقاءاً أخر لطلبة جامعة الاسكندرية للتوعية بقضايا العنف ندوة " دور الشباب في مواجهة العنف ضد المرأة- المرأة في مجتمع آمن" كما ينظم المجلس لقاءاً مع مديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ، ولقاءاً أخر مع وزير التعليم العالي وامين عام المجلس الاعلي للجامعات ورؤساء الجامعات لعرض مخرجات لقاءات وحدات عنف الجامعات .

وبالاستعانه بعدد من طالبات وطلاب كليات الفنون الجميلة والتطبيقية من جامعة الاسكندرية وجامعة القاهرة، سوف يتم رسم لوحات زخرفية على (5اكشاك فى محافظة القاهرة) .

كما تتضمن أنشطة الحملة تنفيذ لقاءات بمحافظات المنيا و دمياط بالتعاون مع فروع المجلس بهذه المحافظات والجهات المعنية لمناقشة اطار استراتيجية مناهضة العنف داخل المحافظة ، الى جانب تنظيم ندوة بغيط العنب بمحافظة الأسكندرية بعنوان " دور المرأة والرجل في مواجهة العنف والتطرف" ، كما ينظم فرع المجلس بمحافظة اسيوط ندوة دعم نفسي للطلاب فاقدي البصر وذوي الاحتياجات الخاصة بمقر جامعة اسيوط ، والتنسيق لكشك توعية بالحملة داخل الجامعة.

و تضم أنشطة الحملة أيضاً أنشطة خاصة بالمرأة ذات الاعاقة ، حيث تنظم لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس تدريبا اقتصاديا للمراة ذات الاعاقة يستهدف زيادة ثقتها بنفسها ، وتدريب اخر بعنوان كوني منتجة يتضمن تدريب على صناعة الحلي ، وتدريب فني على المهن الحركية ، كما أن اللجنة بصدد تنظيم مسيرة للمراة ذات الاعاقة بعنوان "لونوا العالم بالبرتقالي"- أسمعوني أنا ايضا" ، ضمن احتفالية باليوم العالمى للاعاقة من خلال عمل حملة توعية لزيادة الوعى بالمراة ذات الاعاقة وندوة توعوية لمواجهة ظاهرة الفقر والعنف ضد المرأة.

وبمشاركة ممثلى الوزارات المختلفة ينظم المجلس مائدة مستديرة لعرض نتائج دراسة (خلق بيئة آمنة للفتيات في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى) بمشاركة ممثلي الوزارات في قضايا مكافحة العنف ، بالتعاون مع مجلس السكان الدولي ، كما ينظم المجلس لقاءاً مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات بهدف التوعية بمخاطر العنف ضد المراة المعاقة ، الى جانب مجموعة لقاءات توعوية للعاملين بالوزارات المختلفة حول استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ودراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضدالمرأة واللائى اطلقهما المجلس، ويتضمن هذا النشاط وزارات المالية والبترول والزراعه والشباب والانتاج الحربى والتعليم العالى والاسكان والطيران المدنى.

وبالتعاون مع مديريات التربية و التعليم ينظم المجلس ندوات عن الزواج المبكر والتحرش فى مدارس الفصل الواحد لطلبة وطالبات المدارس المجتمعية ، وذلك فى عدد 45 مدرسة مجتمعية فى محافظات الفيوم و الجيزة واسيوط ( 15 مدرسة فى كل محافظة ) ، الى جانب تقديم عرضا مسرحيا فى المدارس الحكومية عن قضايا التغذية و الزواج المبكر.

وتشمل حملة "كونى" هذا العام ايضاً تنظيم ندوة حول " آليات دعم مشروعات تنمية موارد المرأة المعيلة بالمحافظات" ، وندوة أخرى توعوية لمواجهة ظاهرة الفقر والعنف ضد المرأة ، الى جانب تنظيم لقاءا مع مديري الامن وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخليه ، على مستوي فروع المجلس بالمحافظات للتعرف على دور الوزارة في مناهضه العنف ضد المرأة.

ولم يغفل المجلس ايضا اهالى حى الاسمرات ، حيث يقوم المجلس بعرض مسرحية عن الزواج المبكر بالحي ، كما يطلق المجلس مجموعة تنويهات اذاعية ، فى 12 محطة إذاعية تغطي جميع محافظات الجمهورية و تتماشى مع حملة التوعية بمترو الانفاق التى اطلقها المجلس بعنوان " حياتك محطات ..متخليش محطة توقفك" ، للتوعية بالقضية.

كما تقوم مكتبة المجلس باعداد قائمة بالإصدارات و الدراسات والأبحاث المتوفرة بالمكتبة والمتعلقة بمكافحة العنف وتحميلها على موقع المجلس لتوفيرها للباحثين .