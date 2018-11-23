شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، بعد اكتمال النصاب القانونى لها. وقالت الدكتورة شيرين زكى، عضو مجلس النقابة العامة، إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن بندين فقط هما: "توفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة".

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