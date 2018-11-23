شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: 501 طبيب سجلوا بالجمعية العمومية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أن عدد الأطباء الذين سجلوا بكشوف الجمعية العمومية حتى الآن، وصل إلى 501 بيطريا، مشيرا إلى استمرار التسجيل بالجمعية العمومية.

وأكد العامرى، خلال كلمته، أن الجمعية العمومية هى الأكبر فى تاريخ النقابة منذ سنوات طويلة، حيث لم تشهد الجمعيات العمومية وجود حشد كبير من أعضاء النقابة منذ سنوات طويلة.