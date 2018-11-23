شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: 501 طبيب سجلوا بالجمعية العمومية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أن عدد الأطباء الذين سجلوا بكشوف الجمعية العمومية حتى الآن، وصل إلى 501 بيطريا، مشيرا إلى استمرار التسجيل بالجمعية العمومية.
وأكد العامرى، خلال كلمته، أن الجمعية العمومية هى الأكبر فى تاريخ النقابة منذ سنوات طويلة، حيث لم تشهد الجمعيات العمومية وجود حشد كبير من أعضاء النقابة منذ سنوات طويلة.
وشهد مقر دار الحكمة، بدء توافد الأطباء المشاركين بفعاليات العمومية، من المحافظات، ومن المقرر أن تناقش العمومية مشاكل الطب البيطرى، وسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.
ووجه الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، دعوة للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأكثر من 40 عضو بمجلس النواب، وجميع عمداء كليات الطب البيطرى، ووكلائهم، السابقين والحاليين، وعددا من النقباء السابقين، وكبار مهنة الطب البيطرى، للمشاركة بفعاليات العمومية.
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