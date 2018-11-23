مصر | حبس 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام بحبس 3 متهمين بحيازة أسلحة وطلقات نارية، بغرض التشاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم فردين خرطوش و8 طلقات نارية بغرض التشاجر مع آخرين بدائرة القسم، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

وتلقى ضباط مباحث السلام معلومات مفادها تردد مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية بدائرة القسم بغرض التشاجر، وعقب التأكد من صحة المعلومات تم ضبط كل من "محمد.ع" 20 سنة سمكري، و"محمد.ع.ي" سائق، و"محمد.ع.ج" 18 سنة عامل، وبحوزتهم فردين خرطوش و8 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.