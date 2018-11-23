أخبار مصر | أمين عام "البيطريين": سنسعى لتنفيذ جميع توصيات الجمعية العمومية الطارئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام "البيطريين": سنسعى لتنفيذ جميع توصيات الجمعية العمومية الطارئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي سعد علي، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن التوصيات التي ستخرج من الجميعة العمومية غير العادية الطارئة سنسعى لتنفيذها جميعا، لحل جميع مشاكل الطب البيطري.

وتشهد الجميعة العمومية عدد كبير من المحافظات التي تعقدها النقابة العامة للأطباء البيطريين لمناقشة مشاكل الطب البيطري.

ومن المقرر أن تناقش العمومية مشاكل الطب البيطري، وسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.

