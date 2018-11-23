أخبار مصر | الأزهر الشريف يدين تفجير هانجو الإرهابي في باكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف يدين تفجير هانجو الإرهابي في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في بلدة "هانجو" شمال غربي باكستان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التي تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وتقدم الأزهر، بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

