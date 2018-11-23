أخبار مصر | انعقاد جلسة مباحثات سياسية بين مصر ولاتفيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انعقاد جلسة مباحثات سياسية بين مصر ولاتفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت العاصمة اللاتفية ريجا، اليوم الخميس، محادثات أجراها السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية مع عدد من المسئولين اللاتفيين في إطار جولة يقوم بها لتعزيز العلاقات مع دول البلطيق وشمال أوروبا، حيث التقى مع "إينيس ليبين" نائبة رئيس البرلمان اللاتفي، و"أندريس بيلش" سكرتير الدولة للشئون الخارجية، والسفير "إيلفارس كلافا" مدير عام وزارة الخارجية، ومسئولي وكالة الاستثمار والتنمية اللاتفية.

وتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية لإقامة آلية دورية للمشاورات السياسية بين البلدين، وقد شارك في المباحثات السفير علاء حجازي سفير مصر غير المقيم لدى لاتفيا.

وتضمنت المباحثات، الاتفاق على تعزيز التواصل السياسي بين البلدين والتنسيق بينهما في الموضوعات الدولية والإقليمية، حيث قدم مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عرضاً للتطورات في الشرق الأوسط، كما استعرض التطورات السياسية والاقتصادية الإيجابية التى شهدتها مصر مؤخراً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعياً لاتفيا إلى دخول السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات الكبرى، وأبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل الميزة النسبية للاتفيا في مجال الصناعات الميكانيكية والهندسية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

وكمل تم خلال المباحثات الإشارة للميزة النسبية التي يتمتع بها هيكل التجارة المصرية فيما يخص الصادرات من المنسوجات والخضر والفاكهة والزهور وغيرها من بنود تستوردها لاتفيا، فضلاً عن أهمية تنشيط التعاون الثقافي بين البلديّن وتشجيع السياحة اللاتفية إلى مصر.

فيما شملت المباحثات مع نائبة رئيس البرلمان تأكيد الحرص المصري على مواصلة التعاون البرلماني بين البلدين في أعقاب زيارة وفد مجلس النواب في مايو 2018، مع الدعوة إلى سرعة تكوين الجانب اللاتفي جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين بعد انتخاب البرلمان اللاتفي الجديد.

