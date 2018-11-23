أخبار مصر | البرادعي مهاجما الجامعة العربية: "أين هي من الاتحاد الأوروبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرادعي مهاجما الجامعة العربية: "أين هي من الاتحاد الأوروبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، جامعة الدول العربية، واضعا إياها في مقارنة مع الاتحاد الأوروبي. وقال "البرادعي"، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، الجمعة: "أقدم منظمة دولية أنشئت بعد الحرب العالمية الثانيةً (١٩٤٥)، ٦ سنوات قبل نواة الاتحاد الأوروبي.. أين الجامعة العربية الآن من الاتحاد الأوروبي فى أي مجال!". وأضاف: "العبرة بالرؤية والمصداقية والحكم الرشيد.. الدول الأوروبية: قوتنا في وحدتنا؛ الدول العربية: التشرذم منهجنا!".

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