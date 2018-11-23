أخبار مصر | "القوى العاملة": 920 عاملا يستأنفون العمل بـ"سيجما"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": 920 عاملا يستأنفون العمل بـ"سيجما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف 920 عاملا بشركة سيجما للصناعات الدوائية العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد نجاح وزارة القوى العاملة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالمنوفية، في إنهاء توقف العاملين عن العمل وانتظامهم فيه، بعد تقريب وجهات النظر بينهم وإدارة الشركة، بصرف مرتبات 800 عامل، ومتبقي 120 عاملا سوف يصرفون مرتباتهم بعد غد الأحد.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية، أوضح أن مفتشي العمل بمنطقة قويسنا انتقلوا إلي مقر الشركة والالتقاء مع إداراتها وممثلي العمال، حيث تم الاتفاق علي صرف المرتبات لحوالي 800 عامل من خلال البنوك المتاح منها صرف مرتباتهم، ومتبقي حوالي 120 عاملا سيتم صرفها بعد غد الأحد.

وأكد أن الأوضاع بالشركة هادئة ومستقرة ، ولا توجد مشاكل، بعد انهاء التوقف عن العمل وانتظامه، وتعمل الشركة بكامل طاقتها.