أخبار مصر | غدا.. "سعفان" يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "سعفان" يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا السبت، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هي مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية ، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.

وقال هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية: إن الاجتماع يعقد تحت رعاية وتنظيم واستضافة النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية بمصر، ومن المقرر أن يناقش قضايا الأمن الاقتصادي والسياحي للدول المشاركة، كونه أحد مصادر الدخل العام للدول، ووضع رؤية مستقبلية حول الأوضاع الراهنة لقطاعي الخدمات والسياحة.

وأضاف أنه من المنتظر إعلان هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية بمصر رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة.

وأوضح أن الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، يضم في عضويته جميع النقابات العامة بالدول المشاركة العاملين فى قطاعى البلديات والسياحة .