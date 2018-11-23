أخبار مصر | اليوم.. وصول جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية وصرف مستحقاته‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية وصرف مستحقاته‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل إلى أرض الوطن صباح اليوم الجمعة، جثمان الصيدلي المصري أحمد طه حسن المنخلي، الذي قتل علي يد مواطن سعودي بمدينة جازان في المملكة العربية السعودية، وذلك على طائرة الخطوط الجوية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.

وأشار إلى أن المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان أكد في تقريره أنه تم تحويل مكافأة نهاية الخدمة وباقي مستحقات الصيدلي لذويه بناءً علي توكيل رسمي، منوها إلي أن القنصلية تتابع سير التحقيقات الجارية بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة، ووجهت الشكر إلي المسئولين السعوديين بمنطقة جازان علي المشاعر الطيبة والتعاون الصادق، وللقائمين علي مجموعة صيدليات النهدي ، مما أسهم بشكل كبير في سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمستحقات المتوفي وشحن الجثمان.

وأعرب الوزير مجددا عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقد قامت مجموعة صيدليات النهدي بنشر بيان صادر عن وزارة الصحة السعودية، وذلك في جميع فروعها متضمنا " أن أي اعتداء علي الممارس الصحي لفظيا أو جسديا ، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلي مليون ريال".

وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بجدة ، بمجرد علمه بالحادث بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية ، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية .

يذكر أن الصيدلي المصري أحمد طه حسن، كان قد قتل مساء الخميس 15 نوفمبر الجاري، بسبع طعنات على يد مواطن سعودي بمنطقة جازان.