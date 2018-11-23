أخبار مصر | عاجل.. قرار مهم للعاملين المصريين بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مهم للعاملين المصريين بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يجوز خصم أية مبالغ من مستحقات العامل أو توقيع جزاء تأديبي لأمر ارتكب خارج مكان العمل، وليس له علاقة بالعمل أو صاحبه.

وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية شدد على أنه وفقا لنظام العمل بالمملكة لا يجور محاسبة العامل على مخالفة مضى على كشفها أكثر من شهر "بأثر رجعي".

وقال إنه يجب إبلاغ العامل، بما نسب إليه من مخالفات أو استجوابه قبل توقيع أية جزاءات أو خصومات مالية.