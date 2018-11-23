شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من شمال سيناء: الإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، تحية خالصة لقواتنا المسلحة المصرية وشرطتنا الوطنية ورجالهما الأبطال خلال زيارته لقرية الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء فى الذكرى الأولى لمذبحة مسجد الروضة.

وقال وزير الأوقاف فى بيان له اليوم الجمعة : من هنا ، من شمال سيناء الأرض الطيبة المباركة ، أرض السلام ، أرض العزة والكرامة والنصر ، أرض الرجال العظماء الذين رووا ترابها الندي بدمائهم العطرة الزكية، الذين نذروا أنفسهم لله ، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه ” فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ” ، من هنا نؤكد أن الإسلام هو فن صناعة الحياة لا الموت ، وأن دورنا أن نعمر الدنيا بالدِّين ، لا أن نخربها باسم الدين ، فالأديان جاءت للبناء لا الهدم ، لتحقيق سلام الإنسانية لا إبادتها ، لسعادة البشرية لا لشقائها .

وأضاف : كما يشرفني أن أوجه تحية خاصة بل شديدة الخصوصية لأبطالنا العظماء من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال جميعا ، الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن والذود عن حياضه ولو كلفهم ذلك حياتهم أو راحتهم أو أعز ما يملكون من عرض الدنيا ، فبورك وطن هؤلاء رجاله ، وبورك رجال تلك همتهم وعزيمتهم وهذا ولاؤهم لوطنهم وحبهم له ، وتلك تضحياتهم في سبيله .