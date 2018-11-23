شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غزارة الأمطار اليوم.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية احيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين .

يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتشمل كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا .

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على البحرين الاحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «15- 22»، إسكندرية «15 – 21»، قنا «14 – 24»، الأقصر «15- 25»، أسوان «17 – 25» .