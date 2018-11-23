شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ومحافظون يتفقدون المنازل الجديدة بقرية الروضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزيرا التنمية المحلية والأوقاف، ومساعد وزير الشباب ومحافظى شمال سيناء والوادى الجديد، بصحبتهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عدد من المنازل التى تم إعمارها بقرية الروضة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وشهد المسئولون منزلا لإعادة الإعمار يشمل الأثاثات والتى ساهمت فيها مجموعة حديد المصريين، حيث يجرى افتتاحها وسط حضور حاشد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

جاء ذلك عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الروضة، الذى ازدحم بأهالى القرية والوفود ووسائل الإعلام التى أبدت اهتماما بالحدث.