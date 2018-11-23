شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد شوارع العاصمة للوقوف على شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، واللواء إبراهيم عوض مدير متابعة المحافظة، عددا من شوارع المحافظة للوقوف على استعدادات المحافظة للتعامل مع مياه الأمطار، خاصة بعد سقوط أمطار متوسطة على انحاء القاهرة صباح اليوم. وتابع محافظ القاهرة خطة توزيع الشفاطات وعمل بلاعات الأمطار والحفاظ على السيولة المرورية بالطرق وشفط المياه منها.

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