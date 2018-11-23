شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا: نشجع مزيدا من الاستثمار فى مصر فى ظل اكتشافات الغاز الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير إسبانيا فى القاهرة رامون خل كاساريس، إن مصر بين الأسواق الجديدة التى تبحث الشركات الإسبانية الاستثمار فيها. لافتا إلى أن نشاط الشركات الإسبانية فى مصر حاليا يتركز على الطاقة المتجددة والأعمال الهندسية.

وأضاف السفير الإسبانى، فى تصريحات صحفية على هامش احتفال السفارة بمرور خمسين عامًا على تواجد الدراسات الإسبانية بمصر، أنه فى ظل اكتشافات الغاز الجديدة فى مصر فإن إسبانيا تتطلع للعمل بشكل أوسع وتشجيع شركات أخرى للاستثمار فى مصر.

وتحدث السفير، الذى وصل إلى مصر قبل أسبوعين لتولى منصبه، عن سعى السفارة نحو منح مجال أكبر لتعليم الإسبانية فى مصر، لافتا إلى أن إسبانيا لديها ترجمات ثقافية عن مصر أكثر من بعض البلدان الأوروبية.

وأشار إلى أن هناك بلدانا أوروبية تجذب طلبة مصريين لجامعاتها، لكن ما قصرت إسبانيا فى تسويقه هو أن لديها أفضل 3 معاهد فى العالم متخصصين فى دراسة إدارة الأعمال. كما أنها الأولى عالميا فيما يتعلق بصناعة الطاقة المتجددة.

وأضاف أن مستوى التعاون الاقتصادى بين مصر وإسبانيا لم تصل إلى المستوى المطلوب لأنه عندما بدأت إسبانيا بالتوجه نحو أمريكا اللاتينية، مما أثر على تعاونها مع دول أخرى مثل مصر.