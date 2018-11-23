شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة بدر من 10 مساء السبت لمدة 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء غدٍ السبت، وحتى الساعة 4 صباحاً، لمدة 6 ساعات، نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.

وأوضح «الدسوقي»، في بيان اليوم الجمعة، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.